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16 авг 2023

JMC Vigus Work: начало производства в России

JMC Vigus Work: начало производства в России
Автор фото: фирма-производитель

Завод “Автотор” в Калининграде приступил к сборке китайских пикапов JMC Vigus Work и не только

JMC Vigus Work, известный в Китае под названием Baodian, интересен тем, что в первой своей генерации был фактически перелицованной копией японского пикапа Isuzu Faster. Уже следующее “китайское” поколение дебютировало в 2020 г.,а в 2023 г. получило рестайлинг. Габариты Vigus Work составляют 5410х1905х1795 мм., а колесная база - 5700 мм. 

Силовая установка пикапа - это дизельный турбомотор объемом 2,5 л. Мощность - 123 л.с. (В китайской версии мотор форсированный - 140 л.с.) Крутящий момент - 340 Нм. Данный агрегат работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”. Привод - задний или полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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