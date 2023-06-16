Юбилейная «Буханка» названа дата производства

Грузопассажирский фургон УАЗ СГР, более известный как «Буханка», получит спецверсию в честь 65-летия модели. Старт производства намечен на начало нынешней осени.

Отличия юбилейной модификации от обычного автомобиля будут заключаться в нескольких ярких цветах (оранжевый, желтый, зеленый), защитном покрытии «Раптор», внедорожном обвесе и креслах повышенной комфортности.

Под капотом расположится стандартный «атмосферник» объемом 2.7 литра. Он дефорсирован до 112 лошадиных сил и работает в паре с 5-ступенчатой механикой (произведена китайской фирмой BAIC). В скором времени УАЗы могут получить дизельный двигатель — двухлитровый агрегат, которым оснащаются коммерческие модели Sollers.