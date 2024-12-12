Автомобильный портал Motorpage
12 дек 2024

К 2030 году почти все дороги России будут покрыты мобильным интернетом

К 2030 году почти все дороги России будут покрыты мобильным интернетом

К 2030 году 98% федеральных автомобильных дорог в России будут покрыты мобильным интернетом. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время правительственного часа в Совете Федерации

Министр отметил, что бесшовное покрытие мобильного интернета значительно повысит удобство пользования автомагистралями. Такая технология позволит водителям и пассажирам оставаться на связи в любой точке маршрута.

На данный момент сплошное покрытие мобильным интернетом уже реализовано на трассах М-11 “Нева” и М-12 “Восток” до Казани. В 2025 году начнутся работы по подключению к интернету трасс М-5 “Урал” и М-8 “Холмогоры”, а также дальнейшее развитие покрытия на М-12 до Екатеринбурга.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla запустит производство бюджетной Model Q в 2025 году

11 декабря 2024
BYD Fang Cheng Bao Titanium 3

Компания BYD сертифицировала в Китае электрический полноприводный внедорожник с дроном на крыше

11 декабря 2024

Продажи электромобилей в России упали до минимума за 1,5 года

11 декабря 2024
GAC Trumpchi S7

GAC готовит полноприводный гибридный кроссовер Trumpchi S7 с запасом хода свыше 1000 км

11 декабря 2024
Renault

Renault хочет совершить революцию в дизайне кроссоверов

11 декабря 2024
Changan Nevo C798

Changan опубликовал официальные изображения нового большого кроссовер Nevo C798

10 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan S6 Pro - livan s6 pro (2024) не бедный родственник geely Тест драйв
09 декабря 2024

Livan S6 Pro
"Не бедный родственник Geely"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника
Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 4 1 2