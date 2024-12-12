К 2030 году почти все дороги России будут покрыты мобильным интернетом

К 2030 году 98% федеральных автомобильных дорог в России будут покрыты мобильным интернетом. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время правительственного часа в Совете Федерации

Министр отметил, что бесшовное покрытие мобильного интернета значительно повысит удобство пользования автомагистралями. Такая технология позволит водителям и пассажирам оставаться на связи в любой точке маршрута.

На данный момент сплошное покрытие мобильным интернетом уже реализовано на трассах М-11 “Нева” и М-12 “Восток” до Казани. В 2025 году начнутся работы по подключению к интернету трасс М-5 “Урал” и М-8 “Холмогоры”, а также дальнейшее развитие покрытия на М-12 до Екатеринбурга.