К автопилоту Tesla снова возникли вопросы

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале нового расследования в отношении 416 000 электрокаров Tesla.

В государственный регулятор стали снова поступать нарекания от владельцев Tesla. Теперь было зафиксировано 354 жалобы от владельцев Model 3 и Model Y, которые заявили, что электромобили, двигаясь в автономном режиме, внезапно включают функцию экстренного торможения.

Самое интересное, что сбои происходят во время поездки неоднократно, причем и на высокой скорости, что чревато опасными ситуациям на дороге и даже ДТП. К слову, подобные случаи уже происходили. Эксперты NHTSA полагают, что подобное поведение автомобилей связано с тем, что Tesla из-за дефицита микросхем перестала оснащать некоторые машины радарными датчиками. Впрочем, в Tesla говорят, что автопилот работает только при помощи камер.