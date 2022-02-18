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18 фев 2022

К автопилоту Tesla снова возникли вопросы

К автопилоту Tesla снова возникли вопросы
Автор фото: фирма-производитель

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале  нового расследования в отношении 416 000 электрокаров Tesla. 

В государственный регулятор стали снова поступать нарекания от владельцев Tesla. Теперь было зафиксировано 354 жалобы от владельцев Model 3 и Model Y, которые заявили, что электромобили, двигаясь в автономном режиме, внезапно включают функцию экстренного торможения.

Самое интересное, что сбои происходят во время поездки неоднократно, причем и на высокой скорости, что чревато опасными ситуациям на дороге и даже ДТП. К слову, подобные случаи уже происходили.  Эксперты NHTSA  полагают, что подобное поведение автомобилей связано с тем, что Tesla из-за дефицита микросхем перестала оснащать некоторые машины радарными датчиками. Впрочем, в Tesla говорят, что автопилот работает только при помощи камер.

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