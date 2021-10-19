Как платить налог на автомобили в 2021 году

Российские автомобилисты до 1 декабря должны уплатить транспортный налог. Традиционно много вопросов вызывает так называемый налог на роскошь — список автомобилей, на которые действуют повышенные коэффициенты

Давайте сперва поговорим о самом механизме оплаты налога. Есть три повышающих коэффициента - 1.1, 2 и 3. Каждый из них применяется для той или иной категории машины. Самый маленький, например, действует в случае с автомобилем ценой 3-5 млн. рублей в возрасте до 3 лет. Коэффициент «2» действует для машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей в возрасте до пяти лет. Последний же коэффициент применим для самых дорогих автомобилей – стоимость от 10 до 15 миллионов рублей и выше пятнадцати миллионов рублей. Единственный нюанс – в первом случае возрастная граница автомобиля находится на отметке в десять лет, во втором случае - двадцать лет.

Теперь мы расскажем вам схему расчета. Возьмем, к примеру, Volkswagen Teramont. В год за него придется платить 14300 рублей (исходя из мощности в 220 лошадиных сил), но машина стоит более трех миллионов рублей и находится в списке роскошных, а значит, полученную сумму надо умножить на три. В итоге мы получаем сумму в 42900 рублей.

Осталось поговорить о машинах. С каждым годом в него попадает все больше и больше машин массового сегмента. В этом году здесь прописался и Nissan Murano, и Peugeot Traveller, и Skoda Kodiaq, и Kia Mohave.