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19 окт 2021

Как платить налог на автомобили в 2021 году

Как платить налог на автомобили в 2021 году

Российские автомобилисты до 1 декабря должны уплатить транспортный налог. Традиционно много вопросов вызывает так называемый налог на роскошь — список автомобилей, на которые действуют повышенные коэффициенты

Давайте сперва поговорим о самом механизме оплаты налога.  Есть три повышающих коэффициента -  1.1, 2 и 3.  Каждый из них применяется для той или иной категории машины. Самый маленький, например, действует в случае с автомобилем ценой 3-5 млн. рублей в возрасте до 3 лет.  Коэффициент «2» действует для машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей в возрасте до пяти лет. Последний же коэффициент применим  для самых дорогих автомобилей –  стоимость от 10 до 15 миллионов рублей  и выше пятнадцати миллионов рублей. Единственный нюанс – в первом случае возрастная граница автомобиля находится на отметке в десять лет,  во втором случае -  двадцать лет.

Теперь мы расскажем вам схему расчета.  Возьмем, к примеру, Volkswagen Teramont. В год за него придется платить 14300 рублей (исходя из мощности в 220 лошадиных сил), но машина стоит более трех миллионов рублей и находится в списке роскошных, а значит, полученную сумму надо умножить на три. В итоге мы получаем сумму в 42900 рублей.

Осталось поговорить о машинах. С каждым годом в него попадает все больше и больше машин массового сегмента. В этом году здесь прописался и Nissan Murano, и Peugeot Traveller, и Skoda Kodiaq, и Kia Mohave.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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