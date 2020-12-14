Как работают парковки в новогодние праздники?

Городские власти рассказали о режиме работы московских парковок в Новый год и последующие выходные

В новогодние праздники все парковки, как и ожидалось, будут бесплатными. Причем под словом «все» подразумеваются именно все городские парковки, за исключением плоскостных с шлагбаумами. Это действительно хорошая новость, учитывая тот факт, что парковка в центре города, например, была платной даже по воскресеньям.

После последнего выходного дня, то есть, после девятого числа «карета превратится в тыкву» – парковки вернутся к обычному режиму работы. В то же время глава столичного Дептранса Максим Ликсутов попросил водителей быть внимательными, и парковать машины в разрешенных для этого местах.