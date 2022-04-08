Какая музыка влияет на запас хода электромобилей

В Kia провели интересное исследование предмета влияния музыкальных композиций на запас хода электромобилей. Результаты вкратце можно выразить одним предложением – друзья, хотите проехать дальше – слушайте классическую музыку, а не рок

А весь секрет прост – музыка формирует наш стиль вождения. Слушая громкую музыку, нам хочется ехать быстрее и чувствовать, так называемый, драйв. Соответственно начинает работать принцип «дави газу до отказу». В случае со спокойной, расслабляющей музыкой, картина обратная.

В рамках исследования был проведен практический эксперимент. в Kia взяли электрокар EV6 .Несколько участников проехали за рулем EV6 по одному и тому же 29-километровому маршруту со светофорами, загруженными участками и извилистыми проселочными дорогами. Каждый из испытуемых пилотов слушал заранее составленный плейлист, в который вошли хиты рока, поп-музыки и классики, включая легендарную Симфонию №9 Бетховена. Когда водители слушали последнюю композицию, приборы фиксировали минимальный расход энергии н электрокаре.