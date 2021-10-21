Какие автомобили предпочитают снимать в фильмах ужасов?

Многие кинофильмы запоминаются своими транспортными средствами. Так, например, фильмы про Джеймса Бонда ассоциируются с машинами Aston Martin, а картины про Фантомаса - с легендарным Citroen DS. А что насчет фильмов ужасов?

Конечно же, можно вспомнить легендарный фильм «Кристина», снятый по одноименному роману Стивена Кинга, где в прекрасный Plymouth Fury вселился демон, превратив автомобиль в смертельное оружие. Впрочем, это скорее частный случай, однако, недавно британские исследователи решили провести анализ на предмет наиболее популярных машин, которые снимают в страшных фильмах.

За основу было взять семьсот различных моделей машин и пятьдесят фильмов ужасов, которые составляют некую золотую подборку. Оказалось, что чаще всего герои фильмов ужасов пере-двигаются на пикапах и грузовиках Ford F series, в том числе Ford F 150. Ещё один популярный пикап — это Chevrolet C/K, который в общем рейтинге моделей занял четвёртое место. На втором и третьем местах оказались модели, которые любят гангстеры и копы - Ford Crown Victoria и Cadillac Fleetwood. Интересно, что в рейтинг затесался Volkswagen Beetle. Невинный компактный автомобиль пусть и не занял высоких строчек рейтинга, но отметился тем, что снимался в классике страшного кино - в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика.