Автомобили с автоматическими трансмиссиями постепенно вытесняют «механику» с российского рынка. Эксперты назвали лидеров среди автопроизводителей по продажам «двухпедальных» машин

За 6 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано около 440 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг марок, которые больше всех продают легковые автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией (сюда относятся как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.).

Лидером рейтинга является корейский бренд Kia, реализовавший за 6 месяцев 2018 года 87,4 тыс. автомобилей. На второй позиции тоже находится корейская марка – Hyundai, с результатом 65,2 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota, которая продала в нашей стране 44,1 тыс. новых легковых автомобилей с АКПП.

Далее в рейтинге следуют Volkswagen (32,5 тыс. шт.) и Nissan (24,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам машин с автоматической трансмиссией в России по итогам 1 полугодия 2018 года также попали: Skoda (21,4 тыс. шт.), Renault (18,8 тыс. шт.), Mercedes-Benz (17,6 тыс. шт.), Mitsubishi (17,2 тыс. шт.) и BMW (17 тыс. шт.).