Какие автомобильные бренды самые дорогие в мире?

Британское консалтинговое агентство InterBrand составило рейтинг самых дорогих брендов мира. В список попали и автомобильные марки

В ТОП-10 вошли Toyota (6 место), которую оценили в 64,5 миллиарда долларов, Mercedes-Benz (7 место) - 61,4 миллиарда долларов и BMW (10 место) - 51,1 миллиарда долларов. За последний год стоимость этих компаний выросла от 8 до 10%. Немного до «десятки» не дотянула компания Tesla (12 место), ценность которой составила 49,9 миллиарда долларов (+4% за год).

С большим отрывом дальше идет Honda (27 место) - 24,4 миллиарда долларов с приростом в 7%, Hyundai (32 место) - 20,4 миллиарда долларов (+18%), Audi (45 место) - 16,3 миллиарда долларов (+9%), Porsche (47 место) - 16,2 миллиарда долларов (+20%), и ровно ТОП-50 замыкает Volkswagen (50 место) - 15,1 миллиарда долларов (+2%).

Сразу за «Вагом» идут Ford (51 место) - 14,8 миллиарда долларов (+3%), Nissan (63 место) - 12,6 миллиарда долларов (+4%), Ferrari (70 место) - 10,8 миллиарда долларов (+16%) и Kia (88 место) - 7 миллиарда долларов (+7%). Следует отметить, что в рейтинг попали китайские бренды Xiaomi (87 место и 7,2 миллиарда долларов), а также Huawei (92 место и 6,5 миллиарда долларов), которые только начинают выходить на рынок со своими автомобилями.

