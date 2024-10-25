Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2024

Какие дорожные участки самые опасные в Москве и Санкт-Петербурге?

Какие дорожные участки самые опасные в Москве и Санкт-Петербурге?

Согласно опубликованным данным ГАИ, с января по сентябрь 2024 года количество аварий на дорогах сократилось на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего ДТП происходят в Москве и Санкт-Петербурге

Лидером по аварийности в столице остается МКАД, на который приходится 8,3% ДТП. Далее идут Варшавское шоссе (2,3%), Дмитровское шоссе (1,3%), Ленинский проспект (1,2%), Волгоградский проспект (1%) и улица Профсоюзная (0,9%). В Подмосковье стоит быть аккуратнее на улице Советской в Балашихе (6,6% от всех аварий Подмосковья), Можайском шоссе в Одинцово (5,2%), а также на Октябрьском проспекте в Люберцах (8,0%).

В Санкт-Петербурге чаще всего аварии происходят на КАД (11,6 %), Московском (11,0 %) и Пулковском (6,4 %) шоссе, и на проспектах Обуховской Обороны (6,1%), Лиговском (5,5%) и Маршала Жукова (4,9%). В области отличился Всеволожский район с городами Мурино (14,5 % от всех ДТП в районе), Всеволожск (12,9 %) и Кудрово (8,9 %).

При написании новости использовалась информация:
soglasie

Комментарии к новости

Последние новости

...
Morgan Plus Six Pinnacle (2025)

Представлена финальная версия флагманского родстера Plus Six от Morgan

24 октября 2024
Xiaomi SU7 Ultra (2025)

В Китае начались предварительные продажи 1547-сильного Xiaomi SU7 Ultra

24 октября 2024
Ferrari F80 (2025)

Изначально у Ferrari F80 не должно было быть пассажирского сиденья

24 октября 2024
Jaguar E-type Series 1

Jaguar вернул к жизни классический E-type Series 1, но только в двух экземплярах

24 октября 2024
Tesla

Tesla отказалась от выпуска недорого электрокара

24 октября 2024

Honda продолжает делиться подробностями о новом Passport

23 октября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении
Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"

Написано новостей:

3 5 2 4 1