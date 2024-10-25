Какие дорожные участки самые опасные в Москве и Санкт-Петербурге?

Согласно опубликованным данным ГАИ, с января по сентябрь 2024 года количество аварий на дорогах сократилось на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего ДТП происходят в Москве и Санкт-Петербурге

Лидером по аварийности в столице остается МКАД, на который приходится 8,3% ДТП. Далее идут Варшавское шоссе (2,3%), Дмитровское шоссе (1,3%), Ленинский проспект (1,2%), Волгоградский проспект (1%) и улица Профсоюзная (0,9%). В Подмосковье стоит быть аккуратнее на улице Советской в Балашихе (6,6% от всех аварий Подмосковья), Можайском шоссе в Одинцово (5,2%), а также на Октябрьском проспекте в Люберцах (8,0%).

В Санкт-Петербурге чаще всего аварии происходят на КАД (11,6 %), Московском (11,0 %) и Пулковском (6,4 %) шоссе, и на проспектах Обуховской Обороны (6,1%), Лиговском (5,5%) и Маршала Жукова (4,9%). В области отличился Всеволожский район с городами Мурино (14,5 % от всех ДТП в районе), Всеволожск (12,9 %) и Кудрово (8,9 %).