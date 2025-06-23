Какие меры господдержки ждут российский автопром в этом году?

Стало известно, какие возможные действия предпримет правительство для стимулирования продаж новых автомобилей

На полях Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о намерении правительства принять дополнительные меры для поддержки автомобильной отрасли. По его словам, в настоящий момент обсуждаются различные механизмы, направленные на помощь автопроизводителям, и стимулирование граждан к приобретению новых автомобилей.

Как отметил Мантуров, на днях состоялась стратегическая сессия с участием премьер-министра Михаила Мишустина, в ходе которой были рассмотрены возможные подходы к решению текущих проблем рынка. Один из приоритетов – активизация потребительского спроса, в том числе за счет перенаправления средств населения с банковских депозитов в реальный сектор экономики, включая приобретение автомобилей.

Вице-премьер уточнил, что в течение ближайших двух недель правительство планирует определить конкретные меры, которые окажутся наиболее эффективными и востребованными как со стороны производителей, так и со стороны покупателей.

