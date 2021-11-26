Какие нарушения чаще всего совершают начинающие водители

Госавтоинспекция России проанализировала ДТП с участием молодых водителей, чей стаж не превышает двух лет

Выяснилось, что существует целый ТОП-5 самых популярных нарушений, которые и приводят к ДТП. Лидером является неправильный выбор дистанции. Следом за ним идет несоблюдение скоростного режима. Очень часто водители, что называется, «лезут поперек батьки», иначе говоря, не соблюдая очередность проезда – это третье по популярности нарушение. В хвосте находятся нарушение правил перестроения и проезда пешеходного перехода.

Интересно, но за десять месяцев текущего года было выдано более 80 тысяч водительских удостоверений. При этом за этот же срок произошло 388 аварийных случаев с участием шоферов-новичков. Отметим, что с первого апреля текущего года установлен новый формат сдачи водительских экзаменов – абитуриентам необходимо сдавать теоритическую часть и практику, которая проходит теперь только в городских условиях – площадка отныне исключена из экзаменационной программы, хотя автошколы по-прежнему используют ее для отработки маневров.