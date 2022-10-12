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12 окт 2022

Какие убытки понес Nissan, уйдя из России?

Какие убытки понес Nissan, уйдя из России?

Как известно, на днях японский концерн прекратил свою операционную деятельность в России, передав все активы под управление государственных конгломератов.

Разумеется, уход компании с важного рынка не может не отразиться на финансовом благосостоянии концерна и Nissan подтверждает это. «В результате ухода с российского рынка единовременный убыток составит около 100 млрд японских иен. Однако наш прогноз на текущий финансовый год не изменился. После дальнейшего тщательного анализа подробности будут объявлены во время публикации финансовых результатов за второй квартал текущего финансового года», — говорится в официальном заявлении.

Для облегчения понимания цифр поясним – сто миллиардов йен – это около семисот миллионов долларов по текущему курсу.

При написании новости использовалась информация:
Nissan

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