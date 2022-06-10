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10 июн 2022

Какими автомобилями владеть в кризис проще?

Какими автомобилями владеть в кризис проще?
Машины дорожают, запчасти тоже - прямо пропорционально с этим растет и стоимость обслуживания. В таких реалиях может возникнуть логичный вопрос, а не слишком ли мне накладно владеть машиной.
Впрочем, автомобили бывают разные. Многие автомобильные эксперты сейчас предупреждают будущих автовладельцев -  сегодня не стоит брать автомобили со сложными турбированными двигателями, или роботизированными коробками передач. Специалисты утверждают, что чем больше запчастей используется в машине, тем чаще она требует ремонта. 
 
Пожалуй, самый лучший вариант -  автомобиль с не слишком объемным атмосферным мотором, механической коробкой передач или традиционным автоматом. 

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