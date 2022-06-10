Какими автомобилями владеть в кризис проще?

Машины дорожают, запчасти тоже - прямо пропорционально с этим растет и стоимость обслуживания. В таких реалиях может возникнуть логичный вопрос, а не слишком ли мне накладно владеть машиной.

Впрочем, автомобили бывают разные. Многие автомобильные эксперты сейчас предупреждают будущих автовладельцев - сегодня не стоит брать автомобили со сложными турбированными двигателями, или роботизированными коробками передач. Специалисты утверждают, что чем больше запчастей используется в машине, тем чаще она требует ремонта.

Пожалуй, самый лучший вариант - автомобиль с не слишком объемным атмосферным мотором, механической коробкой передач или традиционным автоматом.