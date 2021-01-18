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18 янв 2021

Какой автомобиль можно назвать воистину отечественным?

Какой автомобиль можно назвать воистину отечественным?

Минпромторг решил проверить уровень локализации автомобилей, которые продаются на российском рынке. Надо сказать, что не все отечественные автомобили можно назвать таковыми по факту.

Проясним читателям Motorpage пару деталей. У министерства есть некая методика, которая, в баллах, определяет уровень локализации автомобиля.  Градация, например, определяет  возможность покупки машины по программе государственных закупок. К слову, в этом году лимит подняли до 3200 баллов (в прошлом году -2000).

Собственно, пора поговорить и о самих машинах. Lada Largus и Lada Granta можно назвать «настоящими русскими машинами» - 3280 баллов. Популярная Lada Vesta прошла по минимальной границе.  В свою очередь UAZ не отличается высокими показателями – всего лишь две тысячи баллов с небольшим.

При написании новости использовалась информация:
drom

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