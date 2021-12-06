Какой электрокар лучше всего объедет лося?

Наши испанские коллеги решили проверить популярные модели электрокаров популярным же лосиным тестам. В испытании участвовали три автомобиля – свежий корейский Kia EV6, Volkswagen ID.4 (его прямой конкурент) и Porsche Taycan Cross Turismo

Что такое «лосиный тест»? Объясняем - испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров. Тест проверяет, как автомобиль ведёт себя при резком объезде внезапно возникшего препятствия. В традиционном исполнении все выглядит так – автомобилю необходимо проехать через коридор, обозначенный конусами, выполнив, так называемую, «двойную переставку»- резкий вираж влево, а затем вправо. Испытание проводится по нескольку раз с постепенным увеличением скорости. Порогом станет момент, когда машина перестанет вписываться в коридор и начнет сбивать конусы. Бывает и обратный сценарий – испытание проводят на достаточно высокой скорости, а затем в случае неудачи снижают ее до успешной попытки.

Собственно, в нашем случае испытатели действовали именно по этой схеме. Все автомобили проходили испытание на 80 километрах в час. Все они не смогли справиться, сбив несколько конусов на втором вираже. Хуже всех выступил Volkswagen – идеальная «переставка» получилась лишь на скорости в 74 километра в час. У Kia результат лучше -78 километров в час. Porsche хоть и стал лидером, но не категорическим – 77 километров в час.