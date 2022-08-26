Калифорния отказывается от использования ДВС

Экологические идеи в этом солнечном штате пытались продвигать давно. Даже Арнольд Шварценеггер ради прибавки очков к своему политическому рейтингу перевел свой Hummer на электричество.

Впрочем, всерьез темой экологии до сегодняшнего дня никто не занимался. Власти Калифорнии объявили о планах полностью запретить с 2035 года продажу бензиновых и дизельных автомобилей. А все новые машины через 13 лет должны быть в этом американском штате электрическими, гибридными или использовать любую другую экологически чистую энергию , то есть допускается использование водорода.

Чиновники, разумеется, объясняют свою мотивацию заботой об окружающей среде. Местные власти не устают сообщать, что после модернизации автопарка, воздух окажется на 27 процентов чище чем сейчас.