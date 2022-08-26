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26 авг 2022

Калифорния отказывается от использования ДВС

Калифорния отказывается от использования ДВС

Экологические идеи в этом солнечном штате пытались продвигать давно. Даже Арнольд Шварценеггер ради прибавки очков к своему политическому рейтингу перевел свой Hummer на электричество.

Впрочем, всерьез темой экологии до сегодняшнего дня  никто не занимался. Власти Калифорнии объявили о планах полностью запретить с 2035 года продажу бензиновых и дизельных автомобилей. А все новые машины через 13 лет должны быть в этом американском штате электрическими, гибридными или использовать любую другую экологически чистую энергию , то есть допускается использование водорода.

Чиновники, разумеется, объясняют свою мотивацию заботой об окружающей среде. Местные власти не устают сообщать, что после модернизации  автопарка,  воздух окажется на 27 процентов чище чем сейчас.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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