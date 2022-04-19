Калужский завод Peugeot-Citroen встал

Концерн Stellantis приостановил производство автомобилей на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за логистических проблем и высокой санкционной нагрузки.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — объяснили в компании.