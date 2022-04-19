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19 апр 2022

Калужский завод Peugeot-Citroen встал

Калужский завод Peugeot-Citroen встал
Автор фото: фирма-производитель
Концерн Stellantis приостановил производство автомобилей на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за логистических проблем и высокой санкционной нагрузки.
«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — объяснили в компании.
 
Напомним, что на калужском заводе собирается практически весь модельный ряд Peugeot, Citroen и Opel, в числе всего прочего минивэны Peugeot Expert и Partner, Opel Combo Cargo, Citroen Jumpy и Berlingo, микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life, компактвэны Opel Combo Life, Citroen Berlingo, Peugeot Expert.
Напомним, что в начале марта японский концерн Mitsubishi, который собирает в Калуге Outlender и Pajero Sport, также заявил о прекращении производства машин.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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