Калужский завод Volvo начнет собирать МАЗы

Простаивающий с весны 2022-го автозавод шведской Volvo Group в Калуге можно занять производством грузовиков и автобусов марки МАЗ.

«Как пример — завод грузовых автомобилей Volvo, новый, с иголочки завод “под ключ”. Мы спокойно могли бы там разместить производство либо грузовиков МАЗ, либо пассажирских автобусов, либо электрического транспорта» - заявил в интервью СМИ посол Белоруссии в РФ, Дмитрий Крутой.

Надо сказать, что калужская площадка Volvo открылась достаточно давно – в 2009 году. Мощность площадки — 15 тысяч единиц техники в год.