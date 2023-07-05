Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2023

Калужский завод Volvo начнет собирать МАЗы

Калужский завод Volvo начнет собирать МАЗы

Простаивающий с весны 2022-го автозавод шведской Volvo Group в Калуге можно занять производством грузовиков и автобусов марки МАЗ.

«Как пример — завод грузовых автомобилей Volvo, новый, с иголочки завод “под ключ”. Мы спокойно могли бы там разместить производство либо грузовиков МАЗ, либо пассажирских автобусов, либо электрического транспорта» - заявил в интервью СМИ посол Белоруссии в РФ, Дмитрий Крутой.

Надо сказать, что калужская площадка Volvo открылась достаточно давно – в 2009 году. Мощность площадки — 15 тысяч единиц техники в год.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat 500X 2015 водительское место

Представлен электрокар Fiat 600

05 июля 2023
Niva Legend (2021) вид сбоку

Lada Niva Sport уже тестируют в Тольятти

05 июля 2023

Kia обновила хэтчбек Picanto.

04 июля 2023
Geely Tugella (2022) вид спереди

У Geely Tugella появилась новая модификация

04 июля 2023

Omoda поддерживает природу

04 июля 2023
Kia K5 2021 вид сбоку

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

04 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 0 8