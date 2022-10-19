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19 окт 2022

КАМАЗ готовится представить свой первый электрический грузовик

КАМАЗ готовится представить свой первый электрический грузовик

КамАЗ рассчитывает вывести на российский рынок первый электрогрузовик уже в следующем году. Об этом в рамках форума МАНФ-2022 заявил главный конструктор предприятия по электротранспорту Марат Садыков.

Важно уточнить, что первое время отечественный завод будет активно использовать китайские комплектующие. Разумеется, в первую очередь это касается тех узлов, которые российская промышленность пока не может обеспечить в принципе – в числе всего прочего блоки управления зарядными интерфейсами, батареями и прочей электроникой.

Однако, уже к 2025 году КамАЗ рассчитывает завершить программу импортозамещения и перейти на детали и комплектующие отечественного происхождения, а ещё двумя годами спустя автомобиль будут оснащать и российским электромоторами.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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