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28 июл 2025

КАМАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

КАМАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю
Автор фото: фирма-производитель

С 1 августа 2025 года ПАО «КАМАЗ» официально переходит на четырехдневную рабочую неделю, но нововведение затронет только те подразделения, где отсутствует полная производственная загрузка. Решение было принято на фоне продолжающегося падения продаж на рынке грузовых автомобилей и давления со стороны избытка импортной техники

Основной причиной сокращения продаж грузовиков полной массой свыше 14 тонн называют кредитно-денежную политику Центрального банка, которая делает недоступным покупку техники в кредит или лизинг. Компании не только не приобретают новые машины, но и массово возвращают уже взятые в лизинг грузовики. По оценке КАМАЗа, сейчас у лизинговых компаний скопилось более 10 тысяч грузовиков, которые трудно продать даже с большими скидками.

Дополнительное давление оказывает политика импортеров. В 2024 году на фоне неоправдавшихся прогнозов по спросу в страну было ввезено слишком много иностранных грузовиков. В результате на складах компаний-импортеров скопилось более 30 тысяч машин. Даже при демпинговых ценах покупатели на эту технику практически отсутствуют.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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