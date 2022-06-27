КАМАЗ представил беспилотного конкурента самосвалам БЕЛАЗ

Вы наверняка помните эти грузовики-громадины, которые работали в различных карьерах и редко выезжали на дороги общего пользования. Совсем скоро у них появится изящный и высокотехнологичный конкурент

Камский автозавод разработал и построил в виде прототипа карьерный самосвал с полностью автономным управлением. Закрытый показ машины с индексом КАМАЗ-6559 и названием «Юпитер» состоялся 24 июня. Да, традиционные органы управления у этой машины отсутствуют – она работает в автономном режиме, при этом может осуществляться дистанционный контроль оператором.

Любопытный факт –автомобиль может работать в режиме «тяни-толкая», то есть двигаться и вперед, и назад с одинаковой скоростью. К сожалению, технические характеристики автомобиля не раскрываются – мы знаем лишь грузоподъемность данного самосвала – 27 тонн.