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10 янв 2019

КАМАЗ предупредит владельцев о будущих поломках

КАМАЗ предупредит владельцев о будущих поломках

Специалисты Научно-технического центра КАМАЗ разработали интеллектуальную транспортную информационную систему, которая  научит водителей аккуратному обращению со своими железными конями

Новый ассистент может отследить, например, правильно ли водитель выбирает передачу, а также давит на педаль акселератора. В случае перегазовок водитель будет предупрежден  специальным сигналом. Кроме того, система способна фиксировать нагрузку на оси. Если, например, случился перегруз, то водитель получит предупреждение.

Кстати, в будущем ассистента планируют обучить удалённой диагностике и оценке остаточного ресурса автомобиля. Система сможет прогнозировать возможные неисправности, а в случае поломки оценит степень неисправности и даст рекомендации водителю: ждать эвакуатор, самостоятельно отправляться на ремонт или сначала закончить маршрут, а потом уже ехать на сервис.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, 24Rauto.ru

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