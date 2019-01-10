КАМАЗ предупредит владельцев о будущих поломках

Специалисты Научно-технического центра КАМАЗ разработали интеллектуальную транспортную информационную систему, которая научит водителей аккуратному обращению со своими железными конями

Новый ассистент может отследить, например, правильно ли водитель выбирает передачу, а также давит на педаль акселератора. В случае перегазовок водитель будет предупрежден специальным сигналом. Кроме того, система способна фиксировать нагрузку на оси. Если, например, случился перегруз, то водитель получит предупреждение.

Кстати, в будущем ассистента планируют обучить удалённой диагностике и оценке остаточного ресурса автомобиля. Система сможет прогнозировать возможные неисправности, а в случае поломки оценит степень неисправности и даст рекомендации водителю: ждать эвакуатор, самостоятельно отправляться на ремонт или сначала закончить маршрут, а потом уже ехать на сервис.