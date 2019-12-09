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9 дек 2019

КАМАЗ выпустит собственную ГАЗель

КАМАЗ выпустит собственную ГАЗель

Камский автозавод разрабатывает легкий коммерческий автомобиль, который сможет конкурировать с газовским семейством «ГАЗель». Проект носит кодовое обозначение «Компас»

Как сообщают СМИ, опытно-промышленное производство малотоннажного КАМАЗа может начаться уже в 2020 году, серийное — в 2021-2022 гг. Об этом заявил директор компании Сергей Когогин. «Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали этот проект под названием «Компас», — приводит слова топ-менеджера «Интерфакс».

Любопытно, что, по всей вероятности, завод ведет разработку автомобиля, исключительно, своими силами. Как сообщают Ведомости,  миноритарный акционер КАМАЗа — Daimler Trucks, который активно участвует в создании обычных грузовиков, не принимает участия в проекте. 

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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