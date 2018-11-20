Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2018

КАМАЗ выпустит свой беспилотник к 2022 году

КАМАЗ выпустит свой беспилотник к 2022 году

Речь идет об электрическом автобусе, прототип которого был показан широкой публике на московском автосалоне. Однако, в общей модельной линейке могут появиться и другие автомобили

Как заявил заместитель генерального директора КАМАЗа Ирек Гумеров: "Сейчас мы имеем четыре опытных образца, на которых идет отработка технологии, в следующем году больше опытных образцов производить не будем - будем на них работать. Мы сейчас отрабатываем сферы применения, тестируем на закрытых территориях, в парковых зонах, возможно, будем получать клиентские отзывы. После этого, где-то к 2021 году, будем уже выходить на опытную эксплуатацию под контролем. Вероятно, 2022 год - это будет уже серийный товар для использования на закрытых территориях с ограниченными скоростями".

Напомним, что  помимо автобуса, который уже проходил ходовые тесты эти летом, компания, к 2021 году, собирается выпустить и полноценный беспилотный грузовик. Он будет представлять собой самосвал для карьерных работ. Кстати, совсем недавно белорусский производитель тяжелых самосвалов БелАЗ также отчитался о проведении работ по беспилотному автомобилю. Первым таким автомобилем должен стать тяжелый карьерный самосвал, грузоподъемностью в 130 тонн. Благодаря системам GPS/ГЛОНАСС самосвал в новой концепции сможет двигаться к местам погрузки и разгрузки полностью автоматически. А оптико-электронная система позволит БелАЗу работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Карлос Гон

Глава альянса Renault-Nissan арестован в Японии

19 ноября 2018

Беспилотники Ford начали доставлять товары из супермаркета

19 ноября 2018
Skoda Kodiaq GT 2019

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу

19 ноября 2018

Власти города выступили против ограничения времени парковки

19 ноября 2018
Hyundai Santa Fe 2019

Новый Hyundai Santa Fe - идеал дактилоскопии

19 ноября 2018

Возраст получения водительских прав будет увеличен

19 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"
Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся
Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"

Написано новостей:

2 2 2 1 0