КАМАЗ выпустит свой беспилотник к 2022 году

Речь идет об электрическом автобусе, прототип которого был показан широкой публике на московском автосалоне. Однако, в общей модельной линейке могут появиться и другие автомобили

Как заявил заместитель генерального директора КАМАЗа Ирек Гумеров: "Сейчас мы имеем четыре опытных образца, на которых идет отработка технологии, в следующем году больше опытных образцов производить не будем - будем на них работать. Мы сейчас отрабатываем сферы применения, тестируем на закрытых территориях, в парковых зонах, возможно, будем получать клиентские отзывы. После этого, где-то к 2021 году, будем уже выходить на опытную эксплуатацию под контролем. Вероятно, 2022 год - это будет уже серийный товар для использования на закрытых территориях с ограниченными скоростями".

Напомним, что помимо автобуса, который уже проходил ходовые тесты эти летом, компания, к 2021 году, собирается выпустить и полноценный беспилотный грузовик. Он будет представлять собой самосвал для карьерных работ. Кстати, совсем недавно белорусский производитель тяжелых самосвалов БелАЗ также отчитался о проведении работ по беспилотному автомобилю. Первым таким автомобилем должен стать тяжелый карьерный самосвал, грузоподъемностью в 130 тонн. Благодаря системам GPS/ГЛОНАСС самосвал в новой концепции сможет двигаться к местам погрузки и разгрузки полностью автоматически. А оптико-электронная система позволит БелАЗу работать в любое время суток и при любых погодных условиях.