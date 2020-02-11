КАМАЗ запатентовал нечто беспилотное

По документам это безкабинный автономный грузовик, а по внешнему виду – какой-то невыразительный прицеп. Впрочем, отечественные инновационные технологии часто непритязательны на внешность

Из-за отсутствия кабины грузовик выглядит необычно – прямоугольный кузов на двухосном шасси, с небольшим дорожным просветом, круглыми фарами и задними фонарями, а также вентиляционной решеткой. Подробностей о силовой установке нет, кроме того, что она электрическая.

Любопытно, что по дизайну новинка от КАМАЗа отдаленно напоминает беспилотный тягач Volvo Vera, который с июня 2019 года перевозят контейнеры из логистического центра до морского погрузочного порта Гётеборга. Такие грузовики двигаются вереницей по заданному маршруту со скоростью до 40 километров в час. Все они объединены в единую сеть, подключены к облачному сервису и контролируются операторами удаленно.