Камеры будут штрафовать водителей за громкие машины

Несколько недель назад мы писали об инициативе правительства по введению штрафов за излишний шум машин. Госдума одобрила данный проект, а на столичных дорогах уже стали появляться камеры-шумомеры

Сразу отметим, что комплексы исчисляются лишь единицами, и каждый из них работает в тестовом режиме. Собственно, принцип работы таков устройство фиксирует звук, снимает фото и видео, а для работы в ночное время имеет инфракрасный сенсор. В случае выхода за рамки установленных норм водителю придет серьезный штраф.

Базовая ставка "наказания" составляет 5000 тысяч рублей. Есть одно маленькое но - ставка будет расти параллельно с мощностью машины. Фактически, это похоже на градацию стоимости эвакуации машины на штрафстоянку. За условный маломощный "Жигуленок" вам придется отдать пять тысяч, а за какой-нибудь Мерседес уже десять! С нарушениями тишины будет работать тот же принцип.