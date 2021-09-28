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28 сен 2021

Камеры будут штрафовать водителей за громкие машины

Камеры будут штрафовать водителей за громкие машины

Несколько недель назад мы писали об инициативе правительства по введению штрафов за излишний шум машин. Госдума одобрила данный проект, а на столичных дорогах уже стали появляться камеры-шумомеры

Сразу отметим, что комплексы исчисляются лишь единицами, и каждый из них работает в тестовом режиме. Собственно, принцип работы таков устройство фиксирует звук, снимает фото и видео, а для работы в ночное время имеет инфракрасный сенсор. В случае выхода за рамки установленных норм водителю придет серьезный штраф.

Базовая ставка "наказания" составляет 5000 тысяч рублей. Есть одно маленькое но - ставка будет расти параллельно с мощностью машины. Фактически, это похоже на градацию стоимости эвакуации машины на штрафстоянку. За условный маломощный "Жигуленок" вам придется отдать пять тысяч, а за какой-нибудь Мерседес уже десять! С нарушениями тишины будет работать тот же принцип.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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