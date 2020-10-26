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26 окт 2020

Камеры научатся штрафовать за мойку машин в неположенном месте

Камеры научатся штрафовать за мойку машин в неположенном месте

Перечень нарушений ПДД, которые могут фиксировать автоматические камеры, в очередной раз расширится. Он пополнится мытьем транспортного средства в реке, а также парковкой на газоне, тротуаре, детской или спортивной площадке. Это станет возможным после принятия нового КоАП

Штрафы за парковку на газоне будут по-прежнему определяться на региональном, а не федеральном уровне. Но фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер.

Пока же относительно парковки на газоне сложилась весьма неоднозначная практика. Закон об ответственности за это должны принимать на местном уровне, однако затем суды зачастую отменяют их: якобы у субъектов нет полномочий вводить такие санкции. При этом единого подхода нет: один и тот же закон — слово в слово — суд может отменить в одном субъекте РФ, но признать правильным в другом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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