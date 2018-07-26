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26 июл 2018

Камеры научили фиксировать новое нарушение ПДД

Камеры научили фиксировать новое нарушение ПДД
Автор фото: фирма-производитель

С осени этого года камеры фиксации нарушений ПДД начнут выявлять автомобили без полисов ОСАГО. Первым регионом, где комплексы настроят на новое нарушение, станет Москва.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался о своей полной готовности начать рассылать «письма счастья» тем, кто не оформил «автогражданку». «Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова», — заявили агентству «Москва» в пресс-службе столичного ЦОДД.

Планируется, что следом за Москвой эксперимент стартует в республике Татарстан, а уже затем распространится на всю Россию. Изначально планировалось, что комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут «штрафовать» за отсутствие ОСАГО еще в 2015 году. Но из-за многочисленных ошибок в базах страховщиков это нововведение перенесли на 1 сентября 2018 года.

Любопытно, что в ГИБДД настаивают на том, чтобы нарушителям с первого дня работы новой системы выписывался штраф (800 руб.). В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что в начале систему надо «обкатать» и на первом этапе выявить все возможные ошибки.

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При написании новости использовалась информация:
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