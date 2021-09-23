Камеры перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости

В России более не выносятся постановления о наказаниях за превышение средней скорости. Правда есть ощущение, что данный штраф может еще и вернуться

Как работала схема по контролю средней скорости? Объясняем – на определенном участке дороги устанавливаются две камеры с радарами. Первая - в начале пути, а вторая – в конце. Соответственно проезд машины фиксируется дважды, после чего, в случае нарушения, автоматически выписывается штраф. Причем здесь также существует своя градация - если превышение составило от 20 до 40 километров в час, то придется из своего кармана выложить 500 рублей. При превышении порога в 40 километров в час сумма штрафа увеличивается десятикратно.

Теперь же от этой практики постепенно отказываются. «Коммерсантъ», ссылаясь на МВД, сообщает, что штрафы за превышение средней скорости в столице перестали выноситься в конце лета. По всей вероятности тому способствует «гнев общественности». Многие эксперты высказывались о том, что механизм по вынесению данных штрафов не отлажен – даже в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость».