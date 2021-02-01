Камеры Подмосковья будут фиксировать непристёгнутый ремень

Вслед за нашей столицей и областные камеры видеофиксации начинают расширять свой функционал. Если ты, читатель Motorpage, едешь по подмосковным дорогам и не пристегиваешь ремень безопасности, то готовься к серьезным штрафам

Пока все работает в тестовом режиме. Любопытно, что новых камер ждать не стоит – новые функции добавят текущим комплексам фиксации, которых вполне достаточно для контроля за всем дорожным потоком. Штрафы за нарушения тоже пока не будут выписываться, однако, через несколько месяцев, после всей перенастройки, санкции станут неизбежными.

«Мы не экспериментируем на людях, поэтому пока штрафы за это нарушение приходить не будут. Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях», — рассказал операционный директор «МВС Груп» (оператор камер по Подмосковью), Михаил Родионов.