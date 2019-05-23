Камеры приводят к авариям

Сенат штата Техас утвердил законопроект, запрещающий размещать на светофорах камеры, которые фиксируют проезд на красный свет и автоматически выписывают штраф нарушителям. Как сообщают СМИ, Техас станет 11-м американским штатом, который введёт такой запрет.

Изначально установка камер была продиктована желанием снизить число дорожно-транспортных происшествий, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Однако по некоторым данным, в результате увеличилось число столкновений, вызванных резким торможением перед перекрестками, что и послужило причиной будещего запрета.

Люблытно, что от камер решили отказаться, даже не смотря на то, что штрафы приносят существенный доход в местный бюджет. В Техасе штраф за проезд на красный свет составляет 75 долларов, и в 2018 году только в Далласе с населением 1,3 миллиона человек камеры заработали 5,8 миллиона долларов.