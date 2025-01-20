Канада приостановила программу субсидий на покупку электромобилей

Канадская федеральная программа субсидий на покупку электромобилей iZEV, предоставлявшая скидку до 5000 долларов на приобретение автомобилей с нулевым уровнем выбросов, неожиданно приостановлена из-за отсутствия бюджета. Изначально программа должна была действовать до марта 2025 года

Резкое завершение программы связано с высоким спросом на электромобили. В 2023 году доля электрокаров на канадском рынке достигла 11,7%, а к 2025 году планируется довести ее до 20%. Тем не менее, эксперты выражают сомнения в достижении таких показателей без федеральной поддержки.

Президент Канадской ассоциации автопроизводителей Брайан Кингстон назвал решение приостановить субсидии преждевременным, учитывая замедление в развитии инфраструктуры зарядных станций в стране. К тому же, прекращение субсидирования может ослабить спрос на электромобили, что создаст проблемы для дилеров и производителей. Экологические организации настаивают на необходимости субсидий для ускорения перехода на электромобили, особенно в регионах с гидроэнергетикой, таких как Британская Колумбия и Квебек. Ситуация в Канаде может стать предвестником трудностей для американского рынка электромобилей, особенно в условиях изменений политической конъюнктуры.