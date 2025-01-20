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20 янв 2025

Канада приостановила программу субсидий на покупку электромобилей

Канада приостановила программу субсидий на покупку электромобилей

Канадская федеральная программа субсидий на покупку электромобилей iZEV, предоставлявшая скидку до 5000 долларов на приобретение автомобилей с нулевым уровнем выбросов, неожиданно приостановлена из-за отсутствия бюджета. Изначально программа должна была действовать до марта 2025 года

Резкое завершение программы связано с высоким спросом на электромобили. В 2023 году доля электрокаров на канадском рынке достигла 11,7%, а к 2025 году планируется довести ее до 20%. Тем не менее, эксперты выражают сомнения в достижении таких показателей без федеральной поддержки.

Президент Канадской ассоциации автопроизводителей Брайан Кингстон назвал решение приостановить субсидии преждевременным, учитывая замедление в развитии инфраструктуры зарядных станций в стране. К тому же, прекращение субсидирования может ослабить спрос на электромобили, что создаст проблемы для дилеров и производителей. Экологические организации настаивают на необходимости субсидий для ускорения перехода на электромобили, особенно в регионах с гидроэнергетикой, таких как Британская Колумбия и Квебек. Ситуация в Канаде может стать предвестником трудностей для американского рынка электромобилей, особенно в условиях изменений политической конъюнктуры.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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