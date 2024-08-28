Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что с 1 октября 2024 года в стране будут действовать 100% пошлины на ввезенные в страну электромобили, произведенные на территории Китая

Судя по опубликованной информации, такое решение было принято для поддержания экономической политики США. Ранее Белый дом объявил о повышении тарифов с 25% до 100% на китайские автомобили, однако некоторые американские СМИ предполагают, что скоро такое решение будет пересмотрено. Примером может послужить европейская политика по снижения тарифов для “лояльных” марок.

Из-за новых ограничений под удар попадают не только китайские компании, но также и европейские и американские бренды, часть производства которых располагается в КНР. К примеру, Tesla в прошлом году нарастила экспорт автомобилей в Канаду на 460% (до 44 356 электрокаров), благодаря прямым поставкам с шанхайского завода. Повышение пошлин сильно ударит по продажам компании. С другой стороны, руководство Tesla смогло договориться с ЕС о снижении ставки до 9%, доказав, что их «Гигафабрика» получает меньше финансовой поддержки со стороны китайского правительства, по сравнению с другими автопроизводителями. Пониженные пошлины до 21,3% также получили Mini от BMW и Seat, входящая в концерн Volkswagen.