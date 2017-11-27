Получить такие же опции как на автомобилях премиум-сегмента хотели бы многие, но даже там, многие современные системы стоят дорого, не говоря уж о цене на сам автомобиль. Канадский стартап X-Matik разработал систему LaneCruise, которой можно дооснастить практически любой автомобиль.

По классификации SAE LaneCruise относится к автономным системам второго уровня, которые позволяют передать автоматике контроль за скоростью и на некоторое время снять руки с руля. Система, разработанная канадцами, включает в себя компьютер, камеру, контроллеры руля и педалей. Она умеет различать другие транспортные средства и пешеходов, дорожную разметку, сигналы светофоров.

На скоростных шоссе LaneCruise позволяет полностью снять руки с руля, а в городе система работает как активный круиз-контроль с возможностью самостоятельного возобновления движения после полной остановки.

Продажи своей системы канадцы намерены начать весной 2019 года по цене 2000 долларов, а пока принимают заказы с депозитом до 999 долларов.