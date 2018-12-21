Карлос Гон освобожден

Сказать точнее - выпущен под залог. Токийский суд решил не продлевать срок заключения Карлоса Гона, однако японская прокуратура немедленно подала апелляцию

Немного странная ситуация получилась с историей освобождения скандального менеджера. По предварительной информации было известно, что суд только решил не продлевать срок заключения, между тем, адвокатам еще предстояло добиться освобождения Гона под залог. Однако на данный момент, как сообщили «Известия», со ссылкой на японское информационное агентство Kyоdo, Карлос Гон все же был освобожден.

Напомним, что 10 декабря прокуратура официально обвинила его в финансовом преступлении: якобы он «недооценил» свой доход примерно на 5 млрд. иен (44 млн. долларов) в период между 2010 и 2015 годами. В дополнение к официальному обвинению в финансовых проступках Гона подозревают в использовании средств Ниссана для покупки ряда роскошных домов по всему миру. Чуть раньше, в конце ноября, г-н Гон был уволен с поста председателя совета директоров Nissan и лишен аналогичного поста в Mitsubishi. При этом он по-прежнему сохраняет за собой кресло главы Renault.