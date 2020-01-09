Карлос Гон отстаивает свой статус мученика

За несколько дней до нового года мы писали о том, что Карлосу Гону удалось сбежать из Японии. Сделал он это по принципу Чебурашки - в ящике, но не из под апельсинов, а из под звукового оборудования

Сейчас Гон находится на родине - в Ливане, и ему там действительно хорошо, как минимум по той причине, что у Ливана нет договора об экстрадиции с другими странами. Отметим, что совсем недавно, скандальный топ-менеджер совсем недавно провел пресс-конференцию, где расставил все точки над "i" относительно своего побега и ближайшего будущего.

В целом, все его речи можно свести к тому, что Гон продолжает отрицать свою вину. «Я здесь не для того, чтобы объяснять, как мне удалось улететь из Токио, – цитирует топ-менеджера CNN. – Я собрал вас для того, чтобы озвучить причины, по которым это произошло. Я должен обелить свое имя». Кроме того, Гон связывает свой арест и возбуждение уголовного дела с «местью горстки недобросовестных людей в Nissan» и обвиняет судебную систему Японии в нарушении своих прав. По словам бывшего руководителя Renault-Nissan, последние 14 месяцев были для него «сущим ночным кошмаром».