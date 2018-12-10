Карлосу Гону предъявили официальные обвинения

Безусловно, это еще не конец скандальной истории, однако, некоторую черту можно подвести. Прокуратура Японии выдвинула официальные обвинения против печально известного менеджера и его помощника

Собственно, Карлоса Гона и Грега Келли обвиняют в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах. Если их признают виновными, то каждому грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 10 миллионов иен. Кстати, обвинения выдвинуты и в отношении самой компании Nissan, ее планируется привлечь к ответственности, как пособника. В данном случае юридическое лицо могут оштрафовать на 700 миллионов иен (около шести миллионов долларов).

Напомним, что Карлоса Гона арестовали 19 ноября в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, проведенного Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании. Позднее появилась информация, что Гон планировал объединение Renault и Nissan, против чего категорически выступала японская сторона. Кроме того, японским СМИ стало известно, что Карлос Гон хотел сменить управляющих и уволить нынешнего президента Nissan Хирото Саикава.