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10 дек 2018

Карлосу Гону предъявили официальные обвинения

Карлосу Гону предъявили официальные обвинения

Безусловно, это еще не конец скандальной истории, однако,  некоторую черту можно подвести. Прокуратура Японии выдвинула официальные обвинения против  печально известного менеджера и его помощника

Собственно,  Карлоса Гона и Грега Келли обвиняют в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах.  Если их признают виновными, то каждому грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 10 миллионов иен.  Кстати, обвинения выдвинуты и в отношении самой компании Nissan, ее планируется привлечь к ответственности, как пособника. В данном случае юридическое лицо могут оштрафовать на 700 миллионов иен (около шести миллионов долларов).

Напомним, что Карлоса Гона арестовали 19 ноября в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, проведенного Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании. Позднее появилась информация, что Гон планировал объединение Renault и Nissan, против чего категорически выступала японская сторона. Кроме того, японским СМИ стало известно, что Карлос Гон хотел сменить управляющих и уволить нынешнего президента Nissan Хирото Саикава.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Движок

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