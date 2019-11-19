Karma готовит конкурента пикапу Tesla

Исполнительный директор Karma Automotive Лян Чжоу решил подколоть Илона Маска словами о том, что новый пикап будет настоящим автомобилем, а не красивыми словами

Американо-китайская компания Karma Automotive, образованная в 2014 году на базе выкупленных активов обанкротившейся Fisker Automotive, показала тизер своего первого электрического пикапа. Изображение пикапа разместил в соцсетях главный исполнительный директор Karma Automotive Лян Чжоу. Также он оставил под рендером комментарий: «Электрический пикап Karma будет настоящим продуктом, а не просто красивой историей в интернете, мы скоро покажем рабочий прототип».

Что касается дизайна, то у пикапа Karma будет полноценная двухрядная кабина, угловатые кузовные панели с задними стойками необычной формы и относительно короткая грузовая платформа. Что касается силовых установок, то о них информации пока нет, непонятно также, сколько машина будет стоить. Премьера пикапа состоится 22 ноября на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. В свою очередь, Илон Маск продолжает кормить всех обещаниями скорого выхода пикапа Tesla.