Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2019

Karma готовит конкурента пикапу Tesla

Karma готовит конкурента пикапу Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Исполнительный директор Karma Automotive Лян Чжоу решил подколоть Илона Маска словами о том, что новый пикап будет настоящим автомобилем, а не красивыми словами

Американо-китайская компания Karma Automotive, образованная в 2014 году на базе выкупленных активов обанкротившейся Fisker Automotive, показала тизер своего первого электрического пикапа. Изображение пикапа разместил в соцсетях главный исполнительный директор Karma Automotive Лян Чжоу. Также он оставил под рендером комментарий: «Электрический пикап Karma будет настоящим продуктом, а не просто красивой историей в интернете, мы скоро покажем рабочий прототип».

Что касается дизайна, то у пикапа Karma будет полноценная двухрядная кабина, угловатые кузовные панели с задними стойками необычной формы и относительно короткая грузовая платформа. Что касается силовых установок, то о них информации пока нет, непонятно также, сколько машина будет стоить. Премьера пикапа состоится 22 ноября на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. В свою очередь, Илон Маск продолжает кормить всех обещаниями скорого выхода пикапа Tesla.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

19 ноября 2019

Кроссоверы утратят свою популярность уже скоро

19 ноября 2019

Смертность на российских дорогах заключается в них самих же

19 ноября 2019
Zedro Notorious

Ливанцы превратили Infiniti в 1250-сильный гиперкар

19 ноября 2019

Peugeot научилась заряжать электромобили от городского шума

19 ноября 2019
Venucia

Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер

19 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты
Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 7 0