Компания Karma Automotive, созданная на базе обанкротившейся Fisker Automotive, приступила к тестам обновленного седана Revero. Сегодня эта модель представляет собой, собственно, Fisker Karma в практически неизменно виде.

Судя по тому, что у Revero плотно закамуфлированы передняя и задние части, основные изменения во внешности будут сосредоточены здесь. Технические детали также неизвестны, но на крыше расположены солнечные батареи и по заявлениям представителей компании, вырабатываемой ими энергии достаточно для того, чтобы приводить седан в движение. В компании говорят, что по запасу хода обновленная Revero не будет уступать серийной версии Porsche Mission-E, но тут необходимо помнить, что последний является электромобилем, а Revero имеет в своем составе бензиновый 2-литровый турбодвигатель мощностью 260 л.с. Суммарная мощность силовой установки составляет 403 л.с.

Гибрид имеет батареи емкостью 21,4 киловатт-часов. До 96 км/ч (60 миль/час) Karma Revero разгоняется за 5,4 секунды, ее максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Гибрид может проехать до 80 километров исключительно на электротяге, а общий запас хода составляет около 485 километров.

