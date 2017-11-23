Автомобильный портал Motorpage
23 ноя 2017

Karma готовит рестайлинг седана Revero

Karma готовит рестайлинг седана Revero

Компания Karma Automotive, созданная на базе обанкротившейся Fisker Automotive, приступила к тестам обновленного седана Revero. Сегодня эта модель представляет собой, собственно, Fisker Karma в практически неизменно виде.

Судя по тому, что у Revero плотно закамуфлированы передняя и задние части, основные изменения во внешности будут сосредоточены здесь. Технические детали также неизвестны, но на крыше расположены солнечные батареи и по заявлениям представителей компании, вырабатываемой ими энергии достаточно для того, чтобы приводить седан в движение. В компании говорят, что по запасу хода обновленная Revero не будет уступать серийной версии Porsche Mission-E, но тут необходимо помнить, что последний является электромобилем, а Revero имеет в своем составе бензиновый 2-литровый турбодвигатель мощностью 260 л.с. Суммарная мощность силовой установки составляет 403 л.с.

Гибрид имеет батареи емкостью 21,4 киловатт-часов. До 96 км/ч (60 миль/час) Karma Revero разгоняется за 5,4 секунды, ее максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Гибрид может проехать до 80 километров исключительно на электротяге, а общий запас хода составляет около 485 километров.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...

Зарегистрировать переделки в автомобиле станет проще

23 ноября 2017
Subaru WRX STI

Subaru прекращает продажи WRX STI в Европе

23 ноября 2017
Mahindra

Индийская Mahindra решила продавать американцам их же модель

23 ноября 2017
Volvo XC40

В Бельгии начали собирать кроссоверы Volvo XC40

23 ноября 2017
Toyota Camry

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка

23 ноября 2017
ремонт дороги

Москвичей ждет транспортный коллапс в Сокольниках

22 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 2015 ума палата Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Datsun on-Do - datsun mi-do 2017 новая порода «лошадей»
Тест драйв
18 ноября 2017

Datsun on-Do
"Новая порода «лошадей»"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 8 7