Karma SC2: Подробности и дата презентации

Премьера нового шоу-кара пройдет во второй половине текущего месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе

Новому шоу-кару предшествовал концепт SC1 Vision, он был представлен сначала на Шанхайском автосалоне весной 2019 года, а затем летом на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Напомним, его создатели отчасти вдохновлялись гоночным самолётом-рекордсменом Hughes H-1 1935 года. Двухдверное концептуальное купе Karma SC2 частично заимствует и развивает дизайн двухместного шоу-кара SC1 Vision. Пока что говорить об экстерьере SC2 сложно: на единственном тизере видна лишь часть автомобиля. Судя по изображению, новый концепт представляет собой классическое купе с длинным капотом, камерами вместо боковых зеркал заднего вида, подъёмными дверями в виде «крыла чайки».

Какой-либо информации об интерьере и «начинке» концептуального купе пока нет. Вероятно, сведения обнародуют в ходе премьеры. Напомним, что SC1 Vision представлял собой электрический родстер. Ожидается, что купе SC2 тоже «посадят на батарейки».