Каршеринг обложат штрафами

Депутаты Госдумы решили всерьез заняться сервисами краткосрочной аренды автомобилей. Среди предложений – введение усложненной аутентификации и создание специализированных номерных знаков

Для эффективного отслеживания каршеринговых автомобилей в потоке эксперты предложили ставить на арендные машины особые государственные регистрационные знаки, которые будут принадлежать конкретной компании. В настоящий момент каршеринговые модели отличаются только особой расцветкой кузова и нанесенными на борт логотипами арендодателя.

Еще одним нововведением, которое находится на рассмотрении рабочей группы, является возможность повышения штрафных санкций для нарушителей ПДД за рулем прокатного автомобиля. Специалисты предлагают повысить штраф за превышение скорости в пять раз. Помимо этого, если у водителя отсутствуют права, он будет оштрафован на сумму от 20 000 до 30 000 рублей. За вождение в нетрезвом виде нарушителя ожидает штраф в размере 50 000 рублей и лишение прав сроком до трех лет.