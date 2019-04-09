Каршеринг вводит фиксированные тарифы

Нет, речь идет не о «часовых пакетах», которые уже существуют достаточно давно, а о фиксированной стоимости поездки, которая будет зависеть от пункта назначения

Крупнейший оператор каршеринга в России «Яндекс. Драйв» ввел новый тариф. Если раньше машину в аренду можно было взять лишь на минуты или часы (также был вариант на сутки), то отныне появился новый тариф — фиксированный. Водитель сможет указать не только точку старта, но и место финиша, а приложение заранее рассчитает точную стоимость поездки. По словам представителя компании, алгоритм будет вычислять цену поездки исходя из загруженности дорог, времени поездки, наличия парковочных мест в точке назначения и спроса.

Для простоты понимания можно сказать, что эта схема тарификации очень схожа с обычным тарифом такси. К слову, заканчивать поездку надо будет лишь в пределах определенной зоны, которую водитель укажет при старте. Если же аренда будет завершена в другом месте, то расчет будет произведен по обычному поминутному тарифу.