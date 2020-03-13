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13 мар 2020

Каршеринговые автомобили стали проходить дезинфекцию

Каршеринговые автомобили стали проходить дезинфекцию

Машины московского каршеринга начали дезинфицировать на ежедневной основе. После мойки их салоны дополнительно обрабатывают антисептиком — руль, поручни и все панели

Эти  действия являются исполнением предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, которое было направлено в  таксопарки и каршеринговые компании Москвы. Согласно указаниям,  рекомендовано применять в том числе хлорактивные и кислородоактивные средства. Также предписывается не допускать к работе после предрейсового осмотра водителей с признаками острых респираторных инфекций. Компаниям необходимо обеспечить водителей запасом масок, дезинфицирующими средствами, антисептиками.

Напомним, что Москва на сегодня является мировым лидером по количеству автомобилей каршеринга. По состоянию на конец 2019 года их в сумме насчитывалось более 30 000 штук. По автопарку каршеринговых сервисов российская столица обошла японскую, прежде лидировавшую в этом вопросе.

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Drom

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