Каршерингу в Москве разрешили работать. Но с ограничениями

Московские власти анонсировали первый этап смягчения ограничений, введённых для снижения распространения коронавируса. С 25 мая возобновят работу сервисы каршеринга, но арендовать автомобиль можно будет на срок не меньше пяти дней

Для использования прокатных автомобилей клиент должен получить цифровой пропуск. Кроме того, власти обязали операторов каршеринга дезинфицировать машины после каждой аренды.

Представители Яндекс.Драйва, самого крупного сервиса каршеринга России, рассказали агентству «Москва», что при получении доступа к машине потребуется цифровой пропуск для работающих, который действует длительное время. Он будет проверяться у клиента каждый день в течение всего срока аренды.

Запрет на использование каршеринга в Москве был введён 13 апреля, одновременно со стартом пропускного режима. Тогда мэр города Сергей Собянин заявил, что операторы не смогут соблюдать необходимый уровень дезинфекции всех автомобилей.