Kawasaki представила водородного робо-коня Corleo

Компания Kawasaki представила свою самую футуристическую разработку — четырехногого бионического робота Corleo, работающего на водородном топливе. Новинка станет центральным экспонатом на Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке, в павильоне "Город будущего"

Corleo оснащен инновационной системой движения: задние и передние ноги функционируют независимо благодаря механизму маятника, позаимствованному из мотоциклетной подвески. Робот предназначен для передвижения по бездорожью, где традиционные средства транспорта не справятся. Судя по тизерному видео, органы управления здесь такие же, как на мотоцикле.

Главной особенностью Corleo является его силовая установка. Специальные емкости с водородными элементами размещены в задних ногах, а электричество вырабатывается компактным мотором, установленным спереди. Другие детали пока не раскрываются.