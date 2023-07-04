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4 июл 2023

Каждый четвертый водитель в России проживает жизнь в пробках

Каждый четвертый водитель в России проживает жизнь в пробках

Страховые компании провели необычное исследование, на предмет оценки времени, которое наши соотечественники затрачивают на простой в пробках. Результаты оказались интересными.

Подавляющее большинство опрошенных автомобилистов рассказали, что добираются до работы на машине. Шофёров, тратящих на дорогу до получаса, набралось более тридцати процентов. Практически столько же людей едут около часа. Полтора часа уходит у 17 процентов респондентов,  9 процентов едут два часа и более.

Любопытно, но исследователи задали и другой – не менее важный вопрос. Что можно было бы сделать для улучшения ситуации? Многие респонденты выразились о необходимости изменения времени своих поездок, проще говоря, избегать часов-пик.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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