Каждый десятый россиянин купил водительские права

Социологические опросы показали, что наши соотечественники оказались нечисты на руку в вопросах получения водительских удостоверений

Больше всего автолюбителей, которые признались в покупке прав, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14% опрошенных.В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.

Параллельно с этим рейтингом была проанализирована и успешность сдачи водительского экзамена. Оказалось, что 62 процента опрошенных сдали его с первого раза, хотя еще в прошлом году это число было ниже - 59 процентов. Удивительно, но положительная динамика происходит на фоне ужесточения самой процедуры водительского экзамена - исключения площадки и проведения всех практических испытаний в городских условиях.