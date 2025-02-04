KG Mobility создаст суббренд Musso для выпуска пикапов

Компания KG Mobility (ранее известная, как SsangYong) объявила о создании нового суббренда Musso, который будет специализироваться на выпуске пикапов. Первая модель в этой линейке — электрический пикап KGM Musso EV. Дебют состоится в Южной Корее в этом году

Пикап Musso EV создан на той же платформе, что Torres EVX и Actyon, но отличается увеличенной колесной базой. Дизайн модели сохранил многие черты концепта O300 2023 года, что можно заметить по узкой полосе светодиодных фар и массивным бамперам.

Musso EV получит два электромотора, которые обеспечат полный привод. При этом, компания намерена вывести на рынок и бензиновую модификацию. Она будет отличаться не только силовой установкой, но и более агрессивным дизайном. Такой пикап оснастят крупной решеткой радиатора и светодиодной оптикой в стилистике Ford F-150. Судя по представленным изображениям, в будущем может появиться и версия для кемпинга.